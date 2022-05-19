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Из Северодонецка под обстрелами смогли эвакуировать людей

Эвакуация с каждым днем становится все опаснее
Из Северодонецка под обстрелами смогли эвакуировать людей
Эвакуация из Луганской области. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Сегодня из Луганской области удалось эвакуировать 37 человек, несмотря на вражеские обстрелы Северодонецка. Об этом сегодня сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Гайдай поделился, что в нынешней ситуации проводить эвакуацию трудно даже на бронированном транспорте. Он добавил, что из-за обострения ситуации в регионе, решили выехать даже те, кто не хотел уезжать в течение последних 2,5 месяцев. Сегодня удалось вывезти 37 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки.

"Среди них пять маленьких детей, которые до сих пор оставались под ежедневными обстрелами. Но сегодня им удалось вырваться из опасности. Хотя Северодонецк сейчас находится под очень мощным огнем россиян", - поделился Сергей Гайдай.

Напомним, что российские захватчики делают все, чтобы отрезать Луганскую область от соединения с другими регионами Украины.

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