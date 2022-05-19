Британия передаст Украине дальнобойную артиллерию и ракеты
Великобритания передаст Украине новую партию оружия для обороны от российского вторжения. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Британии Бориса Джонсона по итогам его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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По информации британской стороны, Украина в скором времени должна получить дальнобойную полевую артиллерию, ракеты класса "берег - корабль" и беспилотники. Общая стоимость нового пакета помощи от Британии составит 1,3 млрд фунтов стерлингов.
Кроме того, сообщается, что Зеленский и Джонсон обсудили текущую ситуацию на фронте и глобальные последствия российского вторжения в Украину.
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“Лидеры обсудили ход переговоров и договорились активизировать работу с союзниками, включая США, Францию и Германию, для определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины”, - сообщили британцы.
Напомним, в РФ назвали условие для снятия морской блокады с Одессы. Россия считает, что продовольственный кризис в мире вызван не только блокадой.
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