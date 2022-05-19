Нормандский формат можно возродить - украинский посол

Обновленная нормандская четверка может снова стать платформой для урегулирования конфликта

Германия и Франция могут ​​выступить посредниками в новой версии Нормандского формата для прекращения российско-украинской войны. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому изданию RND.

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"Нормандский формат никто не отменял, но Путин все равно начал эту войну. Мы исходим из того, что Германия и Франция способны и дальше играть роль посредника", - заявил он.

По словам Мельника, обе стороны конфликта доверяют Парижу и Берлину как посредникам. Также он указал на тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно звонили президенту РФ Владимиру Путину.

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"Это значит, что есть определенный уровень доверия. Было бы неправильно, если бы вы не воспользовались этой возможностью", - пояснил дипломат.

Напомним, Москва готова вернуться к переговорам, как только захочет Киев. Российская сторона обвиняет Украину в остановке мирного процесса.

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