Типичное поведение террориста: В ОП ответили на ультиматум РФ

Россия требует снять с нее санкции для разблокирования украинских портов

Россия ведет себя как террорист, когда требует снять с себя санкции в обмен на разблокирование украинских морских портов с зерном. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.

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"Россия требует снятия санкций за разблокировку украинских портов, шантажируя мир продовольственным кризисом", - написал он.

Подоляк отметил, что подобные требования характерны для террористов, которые захватывают заложников, чтобы потом потребовать выкуп.

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"Типичное поведение страны-террориста, которая берет заложников, чтобы просить вертолет с долларами. Но дураков нет, мир знает, с кем имеет дело. Заговорили о снятии санкций - надо затягивать удавку", - подчеркнул советник.

Напомним, ранее мы писали, что в РФ назвали условие для снятия морской блокады с Одессы. Россия считает, что продовольственный кризис в мире вызван не только блокадой.

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