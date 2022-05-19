Турция не может отказаться от связей с Путиным и газа РФ – Эрдоган

Благодаря политике баланса страна может контактировать с украинским и российским президентами, говорит он.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от российского газа, а также не может разорвать связи с Владимиром Путиным. Его слова передает издание Hurriyet.

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"Что касается войны с Россией и Украиной, то, конечно, мы сейчас проводим сбалансированную политику и в отношении России, и в отношении Украины", – говорит он.

По словам Эрдогана, в рамках указанной политики он не намерен разрывать связи ни с Путиным, ни с Владимиром Зеленским. Президент указывает, что общается с украинским и российским политиками по телефону.

Турецкий лидер объясняет, что будет проводить такую работу, так как новая мировая война не пойдет на пользу ни его региону, ни всему миру.

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"Впрочем, у нас есть связи с обеими сторонами. С Россией мы имеем проект в атомной энергетике АЭС "Аккую". Надеюсь, в течение следующего года мы завершим и откроем его… Опять же, откуда мы берем 50% природного газа, который сейчас используем? Поставляем из России. Для нас это стратегически важные отношения. И мы не можем разорвать эти отношения", – добавил Эрдоган.

Вместе с этим он указал, что у Турции также есть большое количество партнерских отношений и с Украиной. Особенно в сфере продуктов питания. Страна собирается продолжать их в будущем.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин не будет диктовать условия мира.

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