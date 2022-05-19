Шторм мешает оккупантам закрепиться на острове Змеиный

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Российские войска по-прежнему пытаются закрепиться на острове Змеиный, но им мешает погода. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

В сообщении говорится, что российские оккупанты сформировали 2 отряда боевых кораблей, но они не могут выйти к району острова Змеиный в Черном море из-за шторма.

При этом сохраняется угроза ударов по Украине крылатыми ракетами со стратегических самолетов и с кораблей РФ. Также возможны удары по Украине из противокорабельных ракетных комплексов, которые враг разместил во временно оккупированном Крыму.

Ранее начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буланов заявил, что Украина будет сражаться за свой остров Змеиный столько, сколько потребуется. Он отметил, что Змеиный имеет стратегическое значение, так как позволяет контролировать в регионе ситуацию на море и в определенной степени в воздухе.

Не нужно также забывать, что этот остров может помочь РФ высадить тактический морской десант.

Напомним, ранее ВСУ ударили по позициям российских оккупантов на острове Змеиный.

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