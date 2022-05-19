РФ просит Украину “не сопротивляться спецоперации”: В ОП ответили

У Зеленского считают, что кремлевскому руководству пора лечиться от наркотической зависимости

Министерство иностранных дел России официально обратилось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась “специальной военной операции”. Об этом рассказал у себя в Телеграм советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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“Кокаиновые интеллектуалы” из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они пограбят, поубивают, понасилуют”, - возмущается он.

По мнению Подоляка, подобные просьбы со стороны РФ являются “чистым абсурдом” и “дипломатической деменцией”. Советник отметил, что международная изоляция России всё увеличивается, и скоро Кремль сможет контактировать только с Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями.

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“Впрочем, единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, – это организовать должное коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы адаптивной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия”, - заявил он.

Напомним, Россия потребовала снять с нее санкции для разблокирования украинских портов. Подоляк назвал это типичным поведением террориста.

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