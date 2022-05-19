Кремль не отказался от своих планов по Украине - НАТО

Запад по-прежнему должен помогать Украине, поскольку война будет продолжаться

Россия не способна достичь своих стратегических целей в войне против Украины, но всё еще не отказалась от них. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Дании, сообщает TV2.

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"Россия не добилась своих целей в Украине. Ей пришлось оставить Киев и Харьков, а наступление на Донбасс застопорилось", - отметил он.

По словам Столтенберга, сейчас в НАТО не верят в то, что Кремль отказался от своих планов в отношении Украины. По этой причине генсек считает необходимым и далее оказывать поддержку Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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"Мы должны быть готовы к тому, что война может затянуться", - отметил глава Альянса.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Москва готова вернуться к переговорам, как только захочет Киев. Российская сторона обвиняет Украину в остановке мирного процесса.

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