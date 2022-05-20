Украина предостерегла страны от покупки украденного Россией зерна

Любая страна, сознательно покупающая зерно, которое Россия вывезла из Украины, будет считаться причастной к преступлению.

Покупка у РФ краденной в Украине сельскохозяйственной продукции можно считать причастностью к преступлению похищения. Об этом заявил в Совбезе ООН советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник.

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Дипломат отметил, что РФ, развязав войну, нанесла ущерб глобальной продовольственной безопасности. Из-за блокировки РФ портов на черном море, экспорт украинской продукции почти остановился.

Еще одной угрозой, по мнению постпреда Украины, являются действия России по конфискации украинского зерна с целью собственного потребления или нелегальной продажи на международных рынках. Российскими захватчиками уже украдено не менее 400-500 тыс. тонн зерна.

"Украина уже предупредила страны-потребители, что партии зерна, которые экспортирует Россия, могут содержать краденое украинское зерно. Любая страна, сознательно покупающая это зерно, будет считаться причастной к преступлению", – сказал Дворник.

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