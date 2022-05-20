Враг активизировал наступление на Луганщине, успеха не имеет – Генштаб

А на других направлениях он или пытается удержать рубежи, или улучшить свое положение.

Враг активизировал наступление на Луганщине. Оккупанты проводят операцию у Северодонецка и Лисичанска, успеха не имеют. Подробности об обстановке на фронте передает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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Так, на Волынском и Полесском направлениях изменения не фиксируются. На Северском направлении противник оборудует позиции в российской Брянской области, совершил обстрел населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении захватчики пытаются удерживать захваченные ранее позиции, а также проводить контратаки для возобновления ранее потерянных позиций. Ведет разведку с помощью БПЛА. Были бои у Веселого и Терновой, а также обстрелы у Русских Тишков.

В направлении Славянска рашисты обстреливали гражданскую инфраструктуру. На Донецком направлении они активизировали наступательные и штурмовые действия с целью улучшения своего положения, совершали обстрелы. На Лиманском направлении периодически фиксируются обстрелы гражданской инфраструктуры.

На Северодонецком направлении войска РФ вели штурмовые действия в сторону Северодонецка. Успех их не ждал, они понесли потери и отступили. Идут бои в районе Тошковки.

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На Бахмутском направлении россияне проводили наступление в районе в районе Выскрива, пытаясь одновременно улучшить свое положение у Владимировки и Васильевки. ВСУ нанесли потери захватчикам у Александрополья. А на Авдеевском направлении они пытались наступать у Веселого, понесли потери и отступили.

На Кураховском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру и вел безуспешное наступление у Александровки и Новомихайловки.

На Новопавловском и Запорожском направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру, а у Новодаровки понес потери и отошел. На Южнобужском направлении рашисты вели обстрелы и оборудовали позиции, линию обороны.

Отмечается, что в Луганской и Донецкой областях за сутки ВСУ отбили 14 российских атак, уничтожив десятки единиц техники противника. А подразделения ПВО сбили беспилотник типа "Орлан-10".

Напомним, ранее Андрей Ермак сообщил, чем должна закончиться война.

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