Генерал СБУ объяснил, почему россияне обстреливают север Украины

Он оценил, возможность нового российского наступления на эти регионы страны.

Генерал-майор СБУ, бывший заместитель главы Службы Виктор Ягун объяснил, почему россияне обстреливают север Украины. Они пытаются создать напряжение, чтобы не допустить переброс подразделений ВСУ на восток. Слова Ягуна передает "Апостроф".

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По словам генерал-майора, у войск РФ нет сил для того, чтобы перейти границу и начать новое наступление на севере. Они лишь способны сдерживать украинских военных в Черниговской и Сумской областях.

"…чтобы мы не могли их перебросить на нужные нам направления на востоке. Это такая тактика. Кстати, в Беларуси войска постоянно барражируют вдоль границы", – объясняет он.

Что касается задач Украины в данной ситуации, то ими является недопущение прорыва российских диверсантов через границу.

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"К сожалению, должны выдерживать это нашествие, должны не отвечать – мне эта тактика очень непонятна – на артиллерийскую дуэль вдоль границы в Черниговской и Сумской областях и попытаться не допустить пересечения границы диверсионными группами", – говорит Ягун.

Он резюмирует, что данные действия противника также направлены на дестабилизацию обстановки в северных украинских регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне пытались штурмовать Северодонецк, что на Луганщине, но безуспешно.

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