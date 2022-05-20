Стало известно, куда оккупанты перебросят свои силы из Мариуполя

Об этом сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Российские оккупационные войска после захвата Мариуполя перебросят силы на Донбасс, чтобы попытаться захватить Донецкую и Луганскую области. Об этом в Twitter написало Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По данным британской разведки, украинские защитники в Мариуполе уничтожили большое количество российских оккупантов и их военной техники. Поэтому российским войскам придется провести перегруппировку, что может занять достаточно много времени.

Но британская разведка считает, что РФ, вероятно, быстро перебросит силы из-под Мариуполя на Донбасс даже без перегруппировки, так как оккупанты пытаются там наступать.

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Между тем, на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще находятся бойцы ВСУ. Сколько конкретно – не сообщается. Сейчас проводится операция по их спасению.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты не добились успеха при попытке штурма Северодонецка.

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Иллюстративное изображение / twitter.com/defencehq