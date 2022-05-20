В МВД назвали главную цель РФ на год: "Путин шел к ней 22 года"

Этот процесс уже начался, а в Госдуму начали вносить специальные законопроекты, говорят в ведомстве.

Советник главы МВД Вадим Денисенко назвал главную цель России и Владимира Путина на год. Диктатор шел к ней все 22 года своего правления. Слова Денисенко прозвучали в рамках телемарафона.

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"Главная магистральная идея Российской Федерации на этот год – это создание Советского Союза-2. У них нет больше глобальных задач", – говорит советник.

По его словам, создание нового СССР позволило бы Путину легитимизироваться до конца жизни как человеку, который будет президентом пожизненно. Здесь даже не важен формат этого Советского Союза и его состав.

"Это для него идея фикс, к которой он шел 22 года", – подчеркивает Денисенко.

Он также отмечает, что реализовывать идею Путина уже начали в Госдуме РФ. Например, был внесен проект закон, который разрешает создавать администрации за пределами страны.

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"В принципе, предоставляется разрешение президенту, не только Путину, но и тому, кто вместо него будет, принять волюнтаристское решение, что эта территория является Россией", – объясняется эксперт.

Как бы то ни было, советник главы МВД уточняет, что обычно такие законопроекты принимаются месяцами. Ведь необходимо провести консультации внутри российских элит, изучить социологические данные.

"В данном случае, я думаю, что этот процесс, который начался, в целом вероятность его применения более чем высока", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком мира по версии Time.

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