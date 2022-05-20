Над Львовской областью сбили российскую крылатую ракету

Информацию подтвердил глава Львовской областной военной администрации

Над Львовской областью сегодня утром украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету. Об этом сегодня сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

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"Есть одно уведомление о воздушной тревоге (с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посту визуального наблюдения заметили вероятно крылатую ракету. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным", - поделился глава администрации.

Отметим, что после масштабной воздушной тревоги по почти на всей территории Украины, начали поступать сообщения о взрывах. Так, утром появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Однако вскоре глава ОВА Сергей Гамалий ее опроверг.

"На территории области все спокойно. Информация в социальных сетях и телеграмм-каналах по взрывам в Хмельницкой области не подтверждена", - сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Напомним, что недавно в Харьковской области украинские военные уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 российской армии.

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