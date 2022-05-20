Украина может вступить в НАТО сразу после войны - украинский посол

НАТО является единственным “якорем безопасности”, отметил дипломат

Украина не может вступить в НАТО, пока идет война с Россией, но это вполне реально уже после ее окончания. Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью RND.

Читайте также: Расширение НАТО. Кто еще может вступить в альянс

Дипломат отметил, что в настоящее время российская армия “ломает зубы” в попытках захватить восток Украины и не может добиться значимого прогресса. По словам Мельника, российско-украинская война показывает, что НАТО - это единственный якорь безопасности не только в Европе, но и мире.

"Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжается и что Украина также присоединится к Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем думают некоторые люди. Не сейчас, в разгар войны, но, возможно, сразу после", - отметил Мельник.

Напомним, в 90-е годы Россия отказалась от членства в НАТО. НАТО является оборонительным альянсом и не планирует нападать на РФ, говорят в США.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.