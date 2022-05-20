В 90-е годы Россия отказалась от членства в НАТО - Блинкен

НАТО является оборонительным альянсом и не планирует нападать на РФ, говорят в США

В 1990-е годы тогдашний президент США Билл Клинтон неоднократно предлагал России перспективу членства в НАТО, но эти предложения были отклонены. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

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"Знаете что? В 1990-х годах об этом действительно говорили. Русские решили, что это не то, что они хотят делать", - заявил он.

Блинкен снова подтвердил, что НАТО является оборонительным альянсом и его целью не является нападение на Россию или какое-либо иное государство.

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"НАТО - это оборонительный альянс, страны собираются вместе, чтобы убедиться, что если на одну из них нападут, все остальные придут и защитят ее. Вот в чем его суть. У него нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию; он не будет нападать на Россию. Он не собирается нападать на Россию", - подчеркнул госсекретарь.

Следует отметить, что президент РФ неоднократно утверждал, будто в 1990-е и 2000-е годы Россия просилась в НАТО, но всякий раз получала отказ.

Напомним, Дуда оценил возможность нападения России на Польшу. Реакция НАТО на такое решение Кремля будет быстрой и решительной, говорит он.

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