Пограничники задержали иностранца с символикой спецслужб РФ

Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В Киевской области пограничники задержали иностранца, у которого обнаружили символику спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

В сообщении говорится, что во время проверки документов иностранца на блок-посту сработала одна из баз данных. Оказалось, что ему на три года запрещено въезжать в Украину. Он не выполнил решение Государственной миграционной службы и не выехал из Украины.

Во время осмотра личных вещей иностранца пограничники обнаружили символику спецназа РФ, нож, компас и записи с контактами граждан страны- агрессора. У него также была справка о судимости в РФ.

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Пограничники передали задержанного сотрудникам Нацполиции для проведения следственных действий.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники задержали "паломницу" из РФ.

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Пограничники задержали иностранца / dpsu.gov.ua

Пограничники задержали иностранца / dpsu.gov.ua

Пограничники задержали иностранца / dpsu.gov.ua