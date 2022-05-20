Залужный рассказал, как ВСУ заставили РФ отказаться от главной цели

Украинские защитники разблокировали ряд направлений, а сейчас противостоят рашистам на Херсонщине, говорит он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, как ВСУ заставили РФ отказаться от ее главной цели – захватить Киев. У россиян отобрали стратегическую инициативу. Об этом главком сказал на заседании Военного комитета НАТО, передает Генштаб.

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По его словам, украинское командование ясно понимало, что переломным будет именно первый месяц войны.

"Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата города Киев", – говорит Залужный.

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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что сейчас украинские военные не только успешно проводят оборону, но и совершают успешные контрнаступательные действия.

Так, удалось разблокировать Николаев с Харьковом, а сейчас бои ведутся на Херсонском направлении, подытожил Залужный.

Напомним, ранее генерал-лейтенант СБУ объяснил, почему россияне обстреливают север Украины.

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