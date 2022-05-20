Киберполиция задержала мошенника, продававшего несуществующую амуницию
Киберполицейские разоблачили 32-летнего жителя Львовской области, который продавал в Интернете несуществующую военную амуницию. Об этом сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
По данным следствия, фигурант в социальных сетях и мессенджерах размещал объявления о продаже военной фирменной одежды, бронежилетов, медицинских аптечек и т.д. Покупателей он убеждал в наличии товаров и требовал предоплату на банковскую карту.
Получив предоплату, злоумышленник переставал выходить на связь и не выполнял взятые на себя обязательства. Таким образом он обманул 30 человек на общую сумму 500 000 гривен. Фигурант постоянно менял место жительства. Его задержали в хостеле в Тернополе.
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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении.
Ранее стало известно, что во Львовской области разоблачили мошенника, который продавал поддельные пластины для бронежилетов.
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