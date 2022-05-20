Киберполиция задержала мошенника, продававшего несуществующую амуницию

Установлено, что он обманул 30 человек на общую сумму 500 000 гривен.

Киберполицейские разоблачили 32-летнего жителя Львовской области, который продавал в Интернете несуществующую военную амуницию. Об этом сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

По данным следствия, фигурант в социальных сетях и мессенджерах размещал объявления о продаже военной фирменной одежды, бронежилетов, медицинских аптечек и т.д. Покупателей он убеждал в наличии товаров и требовал предоплату на банковскую карту.

Получив предоплату, злоумышленник переставал выходить на связь и не выполнял взятые на себя обязательства. Таким образом он обманул 30 человек на общую сумму 500 000 гривен. Фигурант постоянно менял место жительства. Его задержали в хостеле в Тернополе.

Читайте также: "Друг просит в долг": в соцсетях разоблачили мошенника

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении.

Ранее стало известно, что во Львовской области разоблачили мошенника, который продавал поддельные пластины для бронежилетов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Киберполиция задержала мошенника / npu.gov.ua

Киберполиция задержала мошенника / npu.gov.ua