Украина укрепляет границу, чтобы не было второй атаки из Беларуси

По всей линии устанавливаются бетонные блоки и защитные сооружения.

Украина укрепляет границу на севере страны, в том числе вдоль всей линии Житомирской области. Это позволит предотвратить попытку россиян совершить вторую атаку из территории Беларуси. Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook.

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"Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые располагаются на границе с Беларусью... Они уже неплохо окопались на границе, и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет", – говорит он.

Политик подчеркивает, что у россиян больше не будет возможности вторгнуться в Украину так, как они это сделали 24 февраля. Начиная с 1 мая украинские защитники начали сооружать защитные сооружения и устанавливать бетонные блоки по всей линии границы.

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По словам Сухомлина, укреплять государственную границу в пределах Житомирской области будут, в том числе, коммунальные предприятия. За всеми городами региона закрепят участки, которые они будут обязаны обустроить.

"Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и остальным, и для того, чтобы попыток зайти из Беларуси в белорусской армии вместе с русскими не было", – резюмировал мэр.

Напомним, ранее генерал-майор СБУ объяснил, почему россияне обстреливают север Украины.

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