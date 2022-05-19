Италия направила в ООН 4-этапный план мира для Украины

Он был разработан при участии МИД и правительства страны.

Италия направила в ООН план мира для Украины. Он состоит из 4 этапов, в числе которых вступление страны в Евросоюз и решение вопросов по временно оккупированным Крыму с Донбассом. Об этом сообщает La Repubblica.

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Так, предлагается преодолевать кризис под наблюдением Международной группы содействия.

В план входит:

Вступление Украины в Евросоюз за короткий срок, а также ее нейтральный статус без вступления в НАТО

Полное прекращение огня, ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН

Новый договор о безопасности и мире в Европе, предотвращающий конфликты и обеспечивающий контроль вооружений

Соглашением между Украиной и Россией по временно оккупированному Донбассу с Крымом с целью решения противоречий по международно-признанным границам

Отмечается, что план мира для Украины разрабатывало итальянское Министерство иностранных дел при участии резиденции премьера дворца Киджи. Документ был представлен главой МИД Луиджи Ди Майо в Нью-Йорке. Его уже передали генсеку ООН Антонио Гутерришу.

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Как бы то ни было, позиция Киева по Крыму, Донбассу и прекращению огня уже известна. Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивал, что прекращение огня возможно лишь в случае полного вывода из страны войск РФ. До этого момента переговорная платформа – это оружие, санкции и деньги.

А советник Алексей Арестович отмечал, что единственным вариантом примирения с РФ является ее капитуляция.

Даже в НАТО подтверждают, что Украина в состоянии вернуть Крым и Донбасс силовым путем.

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