С территории РФ обстреляли Черниговщину и Сумщину
Сегодня ночью и утром, 20 мая, войска РФ с территории России обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.
Так, ночью из минометов с территории России обстреляли Семеновский район Черниговской области и Шосткинский район Сумской области. Затем примерно в 04:00 с территории России из минометов калибра 120 мм обстреляли район украинского пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.
К счастью, пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. Данные уточняются.
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Напомним, российских оккупантов изгнали из Черниговской и Сумской областей в конце марта. С тех пор войска РФ постоянно обстреливают Черниговщину и Сумщину с территории России.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты не добились успеха при попытке штурма Северодонецка.
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