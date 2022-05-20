Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

С территории РФ обстреляли Черниговщину и Сумщину / dpsu.gov.ua

Сегодня ночью и утром, 20 мая, войска РФ с территории России обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

Так, ночью из минометов с территории России обстреляли Семеновский район Черниговской области и Шосткинский район Сумской области. Затем примерно в 04:00 с территории России из минометов калибра 120 мм обстреляли район украинского пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

К счастью, пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. Данные уточняются.

Читайте также: Оккупанты начали признавать потери на Змеином - спикер Одесской ОВА

Напомним, российских оккупантов изгнали из Черниговской и Сумской областей в конце марта. С тех пор войска РФ постоянно обстреливают Черниговщину и Сумщину с территории России.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты не добились успеха при попытке штурма Северодонецка.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

С территории РФ обстреляли Черниговщину и Сумщину / dpsu.gov.ua

С территории РФ обстреляли Черниговщину и Сумщину / dpsu.gov.ua