В МВД признались, сколько полицейских пошли служить оккупантам

Повторения ситуация 2014 года не случилось, подчеркнули в ведомстве

В ходе полномасштабного российского вторжения в захваченных украинских городах не наблюдается массового перехода полицейских на службу к оккупантам, как это было в 2014 году. Об этом заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин в интервью изданию “НВ”.

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"У нас были единичные истории предательства на территориях фактически всех областей. Но это максимум несколько сотен человек на 130 тысяч коллектива Нацполиции. Это не то, что могло бы называться массовым", - заявил он.

По словам Енина, с первых дней вторжения министерство установило связь с подавляющим большинством полицейских. Тем, кто оказался на оккупированных территориях, были даны инструкции, как обезопасить себя и по возможности выйти на свободную территорию.

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“Безусловно, у нас была информация и о ряде предателей, открыто вставших на сторону врага. Однако с гордостью могу сказать, что процент предателей очень и очень мизерный. Это нельзя сравнить с ситуацией 2014 года, когда целые гарнизоны оставались на оккупированных территориях и как ни в чем не бывало продолжали служить врагу, вступая в так называемые правоохранительные структуры псевдореспублик”, - отметил он.

Напомним, Украина укрепляет границу, чтобы не было второй атаки из Беларуси. По всей линии устанавливаются бетонные блоки и защитные сооружения.

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