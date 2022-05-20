В Днепре обезвредили этническую банду грабителей

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В Днепре полицейские в ходе спецоперации задержали трех участников этнической банды, которые совершили разбойное нападение на жителя Запорожья. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данным следствия, ночью фигуранты, в возрасте от 26 до 33 лет, проникли в дом, напали на потерпевшего и, угрожая огнестрельным оружием, пытались завладеть его имуществом. Злоумышленников задержали во время совершения разбойного нападения.

Во время задержания у фигурантов изъяли пистолет с глушителем, два травматических пистолета, патроны, автомобиль Mercedes-Benz, на котором передвигались злоумышленники, и 25 000 долларов.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 187 УК Украины (Разбой). Продолжается досудебное следствие.

Ранее стало известно, что в Ужгороде полицейские ликвидировали наркогруппировку, которую организовал владелец сети аптек.

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Фото с места преступления / npu.gov.ua

Фото с места преступления / npu.gov.ua