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В РФ создали штаб восстановления Украины

Оккупанты решили восстановить то, что разрушили, но с явным намеком на предстоящую аннексию
 |  Автор: Юрий Кобзар
В РФ создали штаб восстановления Украины
Иллюстративное фото / facebook.com/MReintegration

Правительство России решило заняться восстановлением территорий Украины, разрушенных в ходе российского вторжения. С этой целью был создан специальный штаб, пишут российские СМИ.

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"Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы", - заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, штаб будет работать над восстановлением инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий. Причем территории, о которых идет речь, он назвал “освобожденными”.

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Ранее Хуснуллин заявлял, что будет помогать в развитии сельхозпроизводства и промышленности Запорожской и Херсонской областей. В частности он обещал финансирование по линии Минсельхоза РФ.

Напомним, недавно вице-премьер РФ намекнул на аннексию Херсона. Прежде столь явно о планах аннексии украинских территорий высшее руководство РФ не говорило.

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