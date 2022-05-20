Почта
 

Зеленский положит конец “русской варварской цивилизации” - Подоляк

Сегодня ровно три года, как Зеленский официально стал президентом Украины
 |  Автор: Юрий Кобзар
Зеленский положит конец “русской варварской цивилизации” - Подоляк
Сегодня президентству Зеленского ровно три года / facebook.com/president.gov.ua

Владимир Зеленский на посту президента Украины - это человек, который оказался в нужное время в нужном месте. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк по случаю третьей годовщины инаугурации действующего главы государства.

Читайте также: Зеленский: Этот день точно запомнится

“Человек, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Человек, вдохнувший новую жизнь в мировую политику. Человек, который сделал Украину символом стойкости и свободы”, - написал Подоляк у себя в Твиттер. 

При этом советник высказал мнение, что в конечном итоге Зеленский станет именно тем человеком, который положит конец “русской варварской цивилизации”.

Напомним, Зеленский стал самым влиятельным человеком мира по версии Time. Украинский президент возглавил рейтинг сотни наиболее влиятельных людей мира, набрав более 3,3 миллиона голосов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK