Зеленский положит конец “русской варварской цивилизации” - Подоляк

Сегодня ровно три года, как Зеленский официально стал президентом Украины

Сегодня президентству Зеленского ровно три года / facebook.com/president.gov.ua

Владимир Зеленский на посту президента Украины - это человек, который оказался в нужное время в нужном месте. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк по случаю третьей годовщины инаугурации действующего главы государства.

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“Человек, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Человек, вдохнувший новую жизнь в мировую политику. Человек, который сделал Украину символом стойкости и свободы”, - написал Подоляк у себя в Твиттер.

При этом советник высказал мнение, что в конечном итоге Зеленский станет именно тем человеком, который положит конец “русской варварской цивилизации”.

Напомним, Зеленский стал самым влиятельным человеком мира по версии Time. Украинский президент возглавил рейтинг сотни наиболее влиятельных людей мира, набрав более 3,3 миллиона голосов.

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