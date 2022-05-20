СБУ освободила ребенка из российского плена

Спецслужба открыла информацию о спецоперации, которую провели еще в марте

СБУ освободила из плена ребенка, которого российские военные похитили с целью шантажировать мать-контрактницу ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Спецоперация была проведена в Черниговской области в то время, когда там еще находились российские войска и велись активные боевые действия.

Так, в начале полномасштабного российского вторжения женщина решила отправить сына в одно из сел под Черниговом, полагая, что там ребенку будет безопасней. Однако вскоре село оказалось под оккупацией.

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Затем на телефон матери поступил звонок с неизвестного номера. Неизвестный сообщил, что ее сын в плену. За освобождение подростка оккупанты потребовали от женщины разведданные - информацию о размещении военных объектов на территории региона.

“Женщина обратилась за помощью в СБУ. В ответ контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка. Материалы следствия приобщены к многочисленным доказательствам нарушения оккупантами законов и обычаев войны”, - заявили в спецслужбе.

Напомним, на Киевщине за месяц нашли 13 потерпевших от сексуальных преступлений оккупантов. Поиски жертв сексуальных преступлений также проходят в Сумской области.

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