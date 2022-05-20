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Киевщина: за месяц нашли 13 потерпевших от сексуальных преступлений оккупантов

Поиски жертв сексуальных преступлений также проходят в Сумской области
Киевщина: за месяц нашли 13 потерпевших от сексуальных преступлений оккупантов
В области работает специальная мобильная группа / facebook.com/mvs.gov.ua

В Киевской области за месяц специальная полицейская мобильная группа нашла 13 жертв сексуальных преступлений, совершенных российскими захватчиками. Об этом сегодня сообщает МВД Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Екатерину Павличенко.

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Известно, что за месяц:

  •  проработан 21 населенный пункт;
  •  опрошено около 340 человек;
  •  выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;
  •  начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.

Екатерина Павленко также сообщила, что с 10 мая такая группа работает на Сумщине. В планах провести подобную работу и в других деоккупированных областях. Сотрудники полиции и психологи общаются с местными жителями, а также объясняют, куда стоит обращаться за помощью.

В МВД сообщили, что полицейские проверяют все данные онлайн и также обрабатывают находящиеся под оккупацией населенные пункты.

Отметим, что в Киевской области правоохранители выявили и задержали жителя Бучанского района, который помогал российским оккупантам.

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