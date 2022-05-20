Теперь получить статус безработного можно в "Дія": Инструкция
В сервисе "Дія" появилась новая услуга. Теперь украинцы, потерявшие работу из-за войны, могут оформить статус безработного и получить пособие с помощью смартфона. Подробности и инструкция появились в Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
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По его словам, подать заявку и оформить выплаты через "Дія" можно за несколько минут. Деньги будут перечислены на карту "єПідтримка".
Инструкция по получению статуса безработного в "Дія"
- Для начала нужно зайти во вкладку "Услуги" и выбрать "Пособие по безработице"
- Затем нужно выбрать "Оформить статус безработного" или по надобности "Отменить статус безработного"
- После этого человеку нужно подтвердить, что он и вправду потерял работу и не является студентом дневной формы обучения
- Далее стоит выбрать место проживания и центр занятости
- Указать карту для выплат
- Заполнить данные для контакта
- Подтвердить достоверность заполненной информации и подать заявку
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После указанных действий заявку обработают работники центра занятости, по итогам чего человеку придет на смартфон push-уведомление.
Напомним, ранее киберполиция задержала мошенника, который продавал несуществующую амуницию, "заработав" сумму в 500 000 грн.
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