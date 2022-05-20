Теперь получить статус безработного можно в "Дія": Инструкция

Минцифры расширило функционал приложения.

В сервисе "Дія" появилась новая услуга. Теперь украинцы, потерявшие работу из-за войны, могут оформить статус безработного и получить пособие с помощью смартфона. Подробности и инструкция появились в Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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По его словам, подать заявку и оформить выплаты через "Дія" можно за несколько минут. Деньги будут перечислены на карту "єПідтримка".

Инструкция по получению статуса безработного в "Дія"

Для начала нужно зайти во вкладку "Услуги" и выбрать "Пособие по безработице"

Затем нужно выбрать "Оформить статус безработного" или по надобности "Отменить статус безработного"

После этого человеку нужно подтвердить, что он и вправду потерял работу и не является студентом дневной формы обучения

Далее стоит выбрать место проживания и центр занятости

Указать карту для выплат

Заполнить данные для контакта

Подтвердить достоверность заполненной информации и подать заявку

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После указанных действий заявку обработают работники центра занятости, по итогам чего человеку придет на смартфон push-уведомление.

Напомним, ранее киберполиция задержала мошенника, который продавал несуществующую амуницию, "заработав" сумму в 500 000 грн.

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