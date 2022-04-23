Киберполиция задержала мошенника за псевдопродажу военной амуниции

Ему, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до 8 лет лишения свободы.

В Днепропетровской области сотрудники киберполиции разоблачили 22-летнего местного жителя, который продавал в Интернете несуществующую военную амуницию и мошенническим путем присвоил деньги более 50 человек. Об этом сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, фигурант в тематических группах в мессенджерах размещал объявления о якобы продаже бронежилетов, касок, разгрузок и другой военной амуниции. Он получал на банковскую карту предоплату от покупателей в размере от 300 до 600 гривен, после чего блокировал клиента, менял номер телефона и не выполнял взятые на себя обязательства.

По предварительной информации, злоумышленник таким образом обманул более 50 человек. Устанавливаются все потерпевшие.

Читайте также: На Киевщине мошенники предлагают платное разминирование

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве тоже разоблачили мошенников, которые якобы продавали военную амуницию и мошенническим путем присваивали деньги граждан.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное фото / npu.gov.ua