С территории РФ обстреляли несколько областей Украины

Ракеты и снаряды разрывались в окрестностях нескольких сел в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Сегодня, 21 мая, войска РФ с территории России обстреляли один из населенных пунктов между Харьковской и Сумской областями, а также приграничные районы Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В частности, по окраине одного из населенных пунктов между Харьковской и Сумской областями ракетный удар нанес вертолет РФ, который летел вдоль украинско-российской границы. В результате обстрела повреждены частные жилые дома. К частью, никто из людей не погиб.

После обеда с территории РФ из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли Сумскую область. Примерно полтора десятка снарядов разорвались между населенными пунктами в Сумском районе. К счастью, в этом случае тоже обошлось без жертв.

Читайте также: Десантники уничтожили скопление техники оккупантов

Кроме того, сегодня с территории РФ обстреляли из минометов приграничные районы Черниговской области и окрестности села Кучеровка Сумской области.

Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal назвал пять сценариев окончания войны в Украине.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.