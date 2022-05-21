В Украине погиб племянник заместителя Шойгу – СМИ

Ликвидированный – племянник заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщают СМИ.

В Украине ликвидировали племянника заместителя министра обороны России Адама Хамхоева, который был командиром десантно-штурмовой роты. Об этом сообщает издание The Magas Times со ссылкой на "офицерский корпус" Ингушетии.

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Другое местное издание "Фортанга" пишет со ссылкой на источник, что ликвидированный – племянник заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Сообщается, что Хамхоева убили в ночь на 21 мая.

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Напомним, ранее сообщалось, что СБУ перехватила разговор оккупантов. Они жалуются, что рубль превращается в "фантики" и хотят получить еще "люлей" от ВСУ для выплат.

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