Почта
 

В Украине погиб племянник заместителя Шойгу – СМИ

Ликвидированный – племянник заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщают СМИ.
В Украине погиб племянник заместителя Шойгу – СМИ
Ликвидированный ВСУ племянник / t.me/thetmt

В Украине ликвидировали племянника заместителя министра обороны России Адама Хамхоева, который был командиром десантно-штурмовой роты. Об этом сообщает издание The Magas Times  со ссылкой на "офицерский корпус" Ингушетии.

Читайте также: В море выведены две трети всех подлодок России: Они с ракетами

Другое местное издание "Фортанга" пишет со ссылкой на источник, что ликвидированный – племянник заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Сообщается, что Хамхоева убили в ночь на 21 мая.

Читайте также: Война в Украине: потери РФ превысили 29 тысяч

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ перехватила разговор оккупантов. Они жалуются, что рубль превращается в "фантики" и хотят получить еще "люлей" от ВСУ для выплат.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK