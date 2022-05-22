Рубль становится "фантиком", рашисты ждут еще "люлей" от ВСУ для выплат

СБУ перехватила и опубликовала очередной разговор оккупантов.

Российские захватчики жалуются друг другу, что рубль становится "фантиком". Они ждут еще "люлей" от ВСУ ради выплат. О чем между собой общаются рашисты, сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, из-за сильной девальвации 3 млн рублей, которые РФ выплачивает за ранение, оккупантам не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке, говорят правоохранители, ссылаясь на новый перехват.

"У нас однокомнатная квартира в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen Polo 12-го года. Цены, пиз*ец, как поднялись", – жалуется раненый рашист, получивший выплату.

Собеседник россиянина шутит, мол нужно получить от ВСУ еще "люлей" для очередной выплаты.

"…еще одно ранение, и как раз хватит", – говорит он.

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В СБУ же подчеркивает, что украинские военные сделают все, чтобы захватчик пополнил статистику потерь РФ в войне против Украины.

"Что ж, если у этого оккупанта не хватает денег и мозгов, и он правда вернется в Украину, то наши защитники сделают все, чтобы он присоединился к почти 29 тыс "двухсотых" захватчиков", – сказано в сообщении правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия развернула "Искандеры" в Белгородской области.

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