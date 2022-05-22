Война в Украине: потери РФ превысили 29 тысяч

Наибольшие потери противника в течение прошедших суток наблюдались на Бахмутском направлении.

В период с 24 февраля по 19 мая общие потери личного состава российских захватчиков на территории Украины ориентировочно составили 29 050 человек (+200 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 22 мая.

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Также украинские военнослужащие уничтожили:

танков ‒ 1285 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3141 (+25) ед,

артиллерийских систем – 599 (+3) ед,

РСЗО – 20 ед,

средства ПВО – 93 ед,

самолетов – 204 ед,

вертолетов – 170 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 470 (+8),

крылатые ракеты – 107 (+3),

корабли/катера – 13 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) ед,

специальная техника – 43.

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Наибольшие потери противника в течение прошедших суток наблюдались на Бахмутском направлении.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что самая сложная ситуация на фронте – в направлении Бахмута, куда армия РФ в течение последних двух суток активно перебрасывает дополнительные силы.

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