В море выведены две трети всех подлодок России: Они с ракетами

Оккупанты не использовали две своих подлодки и одну украинскую, захваченную в 2014 году.

В море выведены две трети всех подводных лодок России. Каждая из них вооружена ракетами. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".

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Так, в Черноморском флоте России есть всего 6 подводных лодок проекта "Варшавянка". Сейчас у причалов в Южной бухте Севастополя временно оккупированного Крыма находятся всего 2 подлодки, остальные 4, две трети об общего числа, находятся в море.

Кроме того, у причала находится украинская подлодка "Запорожье", которую в марте 2014 года россияне взяли штурмом.

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Отмечается, что подлодки типа "Варшавянка" кроме минно-торпедного вооружения несут крылатые ракеты типа "Калибр". Последние применяются в различных модификациях по морским и наземным целям. На каждой подводной лодке установлено 4 ракеты.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили ракетами по селу на Запорожье. Есть пострадавшие.

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