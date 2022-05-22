В Энергодаре взорвали оккупационного "мэра" с охранниками

По некоторым данным, он выжил, но в очень тяжелом состоянии находится в реанимации.

Во временно оккупированном Энергодаре взорвали Андрея Шевчика, которого российские захватчики провозгласили "мэром". Вместе с коллаборантом взорвали и его охрану. Об этом сообщает местное издание "Энергодар сегодня".

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Так, по имеющимся данным, Шевчика взорвали в доме его матери, к которой он приезжает каждое утро. Взрыв произошел, когда "мэр" заходил в подъезд.

"Гауляйтера Шевчика взрывной волной отбросило на пять метров и прибило железной дверью. Фашисты так испугались, что начали стрелять в разные стороны. Поняв, что произошло, они погрузили бездыханное тело и отвезли в больницу", – говорится в публикации.

Затем отмечается, что Шевчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Считается, что были взорваны и его охранники. Сейчас же россияне бегают по городу, не зная "откуда ждать следующий сюрприз".

Настоящий мэр Энергодара Дмитрий Орлов, комментируя попытку ликвидации Шевчика, в своем Telegram-канале информацию подтвердил.

Фото с места взрыва / t.me/entime2022 Фото с места взрыва / t.me/entime2022 Фото с места взрыва / t.me/entime2022 Фото с места взрыва / t.me/entime2022 Фото с места взрыва / t.me/entime2022 Фото с места взрыва / t.me/entime2022 Фото с места взрыва / t.me/entime2022

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"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницы с травмами разной степени тяжести", – написал Орлов.

Он также отметил, что в результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал. Атакующие ждали именно коллаборанта, удар был прицельный и точный.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине ВСУ сбили из "Stinger" российский истребитель Су-25.

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