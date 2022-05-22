ВСУ впервые в истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (видео)

Местонахождение вооружения раскрыли благодаря пропагандистам РФ.

Украинские военные опубликовали видео уничтожения российской САУ "Тюльпан", которая разрушила новый мост между Северодонецком и Лисичанском в Луганской области. Эту САУ уничтожили впервые во всей современной истории, сообщает СтратКом ВСУ.

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Так, САУ 2С4 "Тюльпан" находилась в районе Рубежного. Ее точное местонахождение удалось установить благодаря российским пропагандистам, которые сняли сюжет на территории временно оккупированной Луганщины.

"Это первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса не только в этой войне, а вообще в современной истории", – говорится в публикации.

Глава местной ОВА Сергей Гайдай также отреагировал на уничтожение "Тюльпана" на своей странице в Facebook, напомнив, что с его помощью рашисты разрушили мост между Лисичанском и Северодонецком, а также разрушали дома последнего.

Пропагандист, "сливший" местонахождение САУ / facebook.com/AFUStratCom

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"Артиллеристы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и 24 ОМБр имени короля Данила сначала выманили ее из ангара, а потом уничтожили. Спасибо российским пропагандистам за наводку", – пишет Гайдай.

Он также сообщил, в этом же месте украинские защитники уничтожили целый автопарк штабной легкой техники захватчиков.

При просмотре ролика видно, как наносится удар по ангару, после чего оккупанты пытаются эвакуировать "Тюльпан", а уже после этого ВСУ нанесли точный удар по САУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Энергодаре взорвали оккупационного "мэра" с его охранной.

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