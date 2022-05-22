Россияне ударили ракетами по селу на Запорожье: Есть пострадавшие
22 мая, в воскресенье, ночью россияне ударили ракетами по одному из сел в Запорожской области. По предварительной информации есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Запорожской ОВА.
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Так, по опубликованной информации, российские войска запустили ракеты в 02:44. Они попали по гражданской инфраструктуре села на Вольнянщине.
В данный момент на месте ракетного удара работают профильные службы. По предварительной информации, в результате случившегося пострадали люди.
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Как подчеркивают в ОВА, взрывы, которые ночью могли слышать жители Запорожья, были звуками указанного вражеского обстрела.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия развернула "Искандеры" в Белгородской области.
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