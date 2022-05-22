На Луганщине ВСУ сбили из "Stinger" российский Су-25

Пилот катапультироваться не успел и не выжил.

Сегодня, 22 мая, в Луганской области ВСУ сбили с помощью "Stinger" российский истребитель Су-25. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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Так, к публикации было прикреплено фото, на котором виден черный дым. Геращенко отмечает, что это догорающие остатки Су-25, который сбили бойцы 3 роты 80 бригады на Луганщине. Произошло это в районе 09:00.

Фото с места крушения самолета / t.me/Pravda_Gerashchenko

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"Stinger" сработал на отлично! Орк-пилот катапультироваться не успел… Мать и жена – ждите похоронку. А "Stinger" у нас в пять раз больше, чем в рфии самолетов и вертолетов. Так что похоронок для родных пилотов будет еще много! Мы будем их сбивать быстрее, чем русские смогут подготовить новых", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что потери РФ в войне против Украины превысили 29 тыс человек личного состава.

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