В Рубежном буряты выловили из озера декоративных карпов и съели

У российских солдат нет ни одной военной доктрины и они больше напоминают обычных варваров, отметил Гайдай.

В Луганской области, в городе Рубежное, близ Северодонецка, солдаты российской армии из Бурятии выловили декоративных карпов из озера и съели. Об этом в субботу, 21 мая, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он отметил, что рыбу разводил один из местных предпринимателей и та жила в одном из прудов. Однако, оккупанты решили, что ее можно съесть.

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"Весь мир уже знает, что эта "доблестная" армия приехала убивать ради унитазов и стиральных машин", - подчеркнул Гайдай. Он же отметил, что и в этом случае, российские солдаты действовали как варвары.

Чиновник добавил, что сейчас у российских солдат нет ни одной военной доктрины.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ перебросила на Луганщину единственную группу "Терминаторов".

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