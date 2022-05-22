СБУ поймала агента РФ, который пытался вступить в ряды ВСУ

Украинца завербовал враг в начале полномасштабной российской агрессии.

В Житомирской области СБУ разоблачила и поймала агента РФ, который пытался вступить в ряды ВСУ с целью проведения разведывательной и подрывной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, подозреваемым является житель Киевской области. Его завербовал враг в начале полномасштабной российской агрессии.

Мужчина является жителем населенного пункта, который был временно оккупирован. Во время этого он помогал рашистам, например, ориентировал их на местности, собирал информацию о дислокации украинских военных, а также информировал, где живут ветераны АТО.

Вместе с этим, отмечают в СБУ, злоумышленник советовал захватчикам, у каких объектов социальной и критической инфраструктуры лучше размещать технику.

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После того как ВСУ освободили населенный пункт, российский агент получил другое задание. Он обратился в местный военкомат с просьбой призвать его и определить в одну из воинских частей.

Однако правоохранители СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его. Мужчине уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине ВСУ сбили из Stinger российский истребитель Су-25.

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