Дуда в Раде: Граница должна объединять, пора заключить новый договор

Он заявил, что транспортного сообщения между Украиной и Польшей недостаточно.

Польский президент Анджей Дуда выступил в Верховной Раде Украины. Он сказал, что граница между странами должна только объединять, а не разделять. А потому пора заключить новый договор о добрососедстве. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

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"По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев", – говорит Дуда.

По словам президента, российская агрессия четко продемонстрировала, что между Украиной и Польшей недостаточное железнодорожное и инфраструктурное сообщение. Недостаточно и автомобильных дорог.

Дуда подчеркивает, что в этой сфере нужно наверстать упущенное. Граница между Польшей и Украиной "должна объединить, а не делить".

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Вместе с этим польский лидер анонсировал создание быстрого железнодорожного сообщения межу Варшавой и Киевом.

Напомним, во время выступления Дуда также заявил, что Польша сделает все для членства Украины в Евросоюзе.

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