Минздрав отреагировал на ситуацию с оспой обезьян
В Украине не зафиксировано случаев заболевания обезьяньей оспой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 22 мая.
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"В Украине вирус обезьяньей оспы внесен в Перечень биологических патогенных агентов, подлежащих эпидемиологическому наблюдению", – говорится в сообщении.
Сейчас украинские эпидемиологи оценивают риск возможной вспышки этого заболевания в Украине.
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Минздрав обнародовал инфографику, в которой собрана вся известная на сегодняшний день информация – ответы на самые распространенные вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.
Ранее сообщалось, что в Украине запретили лекарства из РФ и Беларуси.
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