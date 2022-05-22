Минздрав отреагировал на ситуацию с оспой обезьян

В Украине вирус обезьяньей оспы внесен в Перечень биологических патогенных агентов, подлежащих эпидемиологическому наблюдению.

В Украине не зафиксировано случаев заболевания обезьяньей оспой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 22 мая.

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"В Украине вирус обезьяньей оспы внесен в Перечень биологических патогенных агентов, подлежащих эпидемиологическому наблюдению", – говорится в сообщении.

Сейчас украинские эпидемиологи оценивают риск возможной вспышки этого заболевания в Украине.

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Минздрав обнародовал инфографику, в которой собрана вся известная на сегодняшний день информация – ответы на самые распространенные вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили лекарства из РФ и Беларуси.

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