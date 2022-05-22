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В Украине запретили лекарства из РФ и Беларуси

Также могут отменить регистрацию лекарственных препаратов, проведенную ранее.
В Украине запретили лекарства из РФ и Беларуси
Иллюстрированное фото / pexels.com

В Украине запретили лекарства из России и Беларуси. Такие изменения в закон "О лекарственных средствах" были внесены депутатами Верховной Рады. Подробности указаны в документе №7313.

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Так, согласно законопроекту, в государственной регистрации лекарств могут отказать в случае, если один или несколько этапов производства препарата осуществляются предприятиями, производственные мощности которых располагаются в стране-агрессоре России или в Беларуси.

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Вместе с этим может быть отменена регистрация лекарственных средств, которая была проведена ранее.

Напомним, ранее в Минздраве отреагировали на ситуацию с оспой обезьян.

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