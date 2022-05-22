В Украине запретили лекарства из РФ и Беларуси

Также могут отменить регистрацию лекарственных препаратов, проведенную ранее.

В Украине запретили лекарства из России и Беларуси. Такие изменения в закон "О лекарственных средствах" были внесены депутатами Верховной Рады. Подробности указаны в документе №7313.

Читайте также: Минюст подал иск о запрете пророссийских партий

Так, согласно законопроекту, в государственной регистрации лекарств могут отказать в случае, если один или несколько этапов производства препарата осуществляются предприятиями, производственные мощности которых располагаются в стране-агрессоре России или в Беларуси.

Читайте также: Украина сама освободит Черное море: Подоляк призвал не торговаться с РФ

Вместе с этим может быть отменена регистрация лекарственных средств, которая была проведена ранее.

Напомним, ранее в Минздраве отреагировали на ситуацию с оспой обезьян.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.