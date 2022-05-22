Зеленский: Украина и Польша введут единый контроль на границе

Стороны вскоре подпишут соответствующее двустороннее соглашение, говорит он.

Украина и Польша вскоре введут единый контроль на границе. Речь идет о пограничном и таможенном контроле. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде. Его речь опубликовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

Читайте также: Украина станет одной из центральных тем на форуме в Давосе

Стоит отметить, что сегодня, 22 мая, в Верховной Раде выступал также польский лидер Анджей Дуда.

"Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют", – говорил Зеленский.

Потому президенты решили вскоре воплотить это в двустороннем соглашении.

Читайте также: Граждане Польши получат особый статус в Украине

"Сначала относительно общего погранично-таможенного контроля, а затем и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время своего выступления Дуда заявил, что Польша сделает все для членства Украины в ЕС.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.