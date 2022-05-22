В рядах сил РФ в Украине воюют неонацисты - разведка Германии

В войне против Украины участвуют члены по меньшей мере двух праворадикальных групп - Российской имперской лиги и Русич, и с как минимум одним лицом праворадикальных взглядов Кремль сотрудничает для своих целей.

Немецкая разведка располагает информацией о том, что в рядах сил РФ, вовлеченных в войну в Украине, присутствуют члены российских праворадикальных и неонацистских организаций, сообщает Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ Федеральной разведывательной службы, с которым смогли ознакомиться журналисты.

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Семистраничный обзор на прошлой неделе был передан нескольким федеральным министерствам.

В документе говорится, что в войне против Украины участвуют члены по меньшей мере двух праворадикальных групп - Российской имперской лиги и Русич, и с как минимум одним лицом праворадикальных взглядов Кремль сотрудничает для своих целей. Авторы обзора пишут, что сотрудничество с такими группировками "сводит к абсурду "денацификацию Украины" как якобы причину войны".

В документе не приводятся ориентировочные оценки того, сколько представителей таких организаций могут быть вовлечены в боевые действия против Украины, но приводятся имена отдельных подразделений - как Российский имперский легион, который уже появлялся в ОРДЛО в 2014-2015 годах, и имеет собственную тренировочную базу в Санкт-Петербурге. Заместитель руководителя этой организации, Дениса Гариева, якобы погиб в Украине, а сам Гариев и еще несколько боевиков получили серьезные ранения.

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О Русиче в обзоре пишут, что эта группа может быть связана с ЧВК Вагнера и участвовала в боевых действиях в Донбассе в 2014-15 годах, а также, возможно, в Сирии. На этапе полномасштабной войны боевики из Русича начали участвовать в боях не позже начала апреля.

Аналитики BND включили в документ фото соучредителей Русича, где один, Алексей М., позирует с флагом со свастикой, а его коллега Ян П. показывает нацистское приветствие. Пишут также о праворадикале Александра М. родом из Донецка, который в апреле через Telegram искал добровольцев для войны против Украины. Отмечается, что он прежде сам воевал на стороне боевиков и работал корреспондентом для российского "Первого канала".

Напомним, ранее сообщалось, что в Энергодаре взорвали оккупационного "мэра" с охранниками.

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