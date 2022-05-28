ВСУ отбросили врага под Северодонецком

На Луганщине продолжаются ожесточенные бои против российских захватчиков

На Луганщине украинские защитники отбросили атакующих россиян на ранее занятые ими позиции в районе Северодонецка. Между тем захватчики сумели повредить еще один мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины", - написал глава области.

Гайдай также сообщил, что захватчики несколько раз сильно обстреляли Северодонецк, а местами даже завязались уличные бои.

"Как следствие, имеем повреждения 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют "хутором", - уточнил губернатор.

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От обстрелов страдают и другие населенные пункты региона. Так, в Горном было повреждено девять домов, в Золотом и Лисичанске – по четыре, во Врубовке – 12, в Орехово – два.

По данным Гайдая, за вчерашний день на территории области ВСУ смогли уничтожить пять российских танков, десять единиц другой боевой бронированной техники, четыре автомобиля и один беспилотник "Орлан-10".

Напомним, Россия применила новейшую огнеметную систему в Украине. ТОС-2 Тосочка – дальнейшее развитие тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

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