Потери РФ в Украине уже превысили 30 тысяч человек

Также российская армия лишилась 1330 танков и 3258 бронемашин других типов

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми уже около 30 тысяч человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Так, общие боевые потери российских оккупантов в период с 24 февраля по 28 мая составили:

30 тысяч человек личного состава, в том числе 250 человек за вчерашний день;

1330 танков (8 за минувшие сутки);

3258 боевых бронированных машин (+12);

628 артиллерийских систем (+5);

203 единицы РСЗО (+2);

93 средства ПВО;

207 самолетов (+1);

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174 вертолета (+4);

503 БПЛА оперативно-тактического уровня;

116 крылатых ракет (сбитые ПВО), в том числе 1 за прошлые сутки;

13 кораблей и катеров;

2226 автомобилей и автоцистерн;

48 единиц специальной техники.

По данным Генштаба, самые высокие потери за последние сутки враг понес в районе Авдеевки и на Криворожском направлении.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, ВСУ отбросили врага под Северодонецком. На Луганщине продолжаются ожесточенные бои против российских захватчиков.

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