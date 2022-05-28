Потери РФ в Украине уже превысили 30 тысяч человек
Также российская армия лишилась 1330 танков и 3258 бронемашин других типов
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми уже около 30 тысяч человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Читайте также: СМИ: Россия применила новейшую огнеметную систему в Украине
Так, общие боевые потери российских оккупантов в период с 24 февраля по 28 мая составили:
- 30 тысяч человек личного состава, в том числе 250 человек за вчерашний день;
- 1330 танков (8 за минувшие сутки);
- 3258 боевых бронированных машин (+12);
- 628 артиллерийских систем (+5);
- 203 единицы РСЗО (+2);
- 93 средства ПВО;
- 207 самолетов (+1);
Читайте также: ВСУ отразили атаку в тыл на Бахмутском направлении
- 174 вертолета (+4);
- 503 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 116 крылатых ракет (сбитые ПВО), в том числе 1 за прошлые сутки;
- 13 кораблей и катеров;
- 2226 автомобилей и автоцистерн;
- 48 единиц специальной техники.
По данным Генштаба, самые высокие потери за последние сутки враг понес в районе Авдеевки и на Криворожском направлении.
Напомним, ВСУ отбросили врага под Северодонецком. На Луганщине продолжаются ожесточенные бои против российских захватчиков.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: