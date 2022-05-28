РФ так и не смогла наладить снабжение передовых частей – ГУР

С первых дней вторжения и до сих пор у агрессора имеются большие проблемы со снабжением войск

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия так и не смогла наладить нормальное материально-техническое обеспечение своих войск на передовой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Так, по данным ГУР, Россия уже задействовала в этой войне более 45% автомобилей, которые имелись на балансе ее армейских подразделений. В настоящее время в пунктах постоянной дислокации остаются еще около 3 тысяч автомобилей.

"Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не в состоянии обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии более 100 километров от собственной границы", - считают в украинской разведке.

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В ГУР отмечают, что российские командиры запрещают водителям грузовиков заезжать в опасные зоны для эвакуации раненых и подвоза продуктов и топлива, поскольку опасаются ответственности за потерю вверенной им техники.

"Защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов", - объясняют в ГУР эти страхи россиян.

Напомним, потери РФ в Украине уже превысили 30 тысяч человек. Также российская армия лишилась 1330 танков и 3258 бронемашин других типов.

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