После ухода Путина Россию нужно разоружить – Данилов

Россия склонна к регулярным нападениям на соседей, поэтому должна быть разоружена

После ухода Владимира Путина от власти и возможного развала России необходимо добиться разоружения этой территории, в том числе и ядерного. Об этом в интервью "24 каналу" заявил секретарь СНБО Алексей Данилова.

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По его словам, Путина уберет от власти сама жизнь. При этом Данилов убежден, что Россия развалится в обозримом будущем, поскольку это государство является "искусственным образованием".

"Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать", - заявил он.

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Данилов убежден, что Россию необходимо разоружить, в том числе, отобрать у нее ядерное вооружение. По его мнению, слишком опасно оставлять такое оружие государству, которое ведет себя, как хочет, пренебрегая международными законами, правилами и нормами.

"Это очень-очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, их там чертовски много желающих стать Путиным", - отметил Данилов.

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Глава СНБО подчеркнул, что в мире есть страны, которые никогда ни на кого не нападали, тогда как другие делают это регулярно.

"Россия одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", - отметил он.

Напомним, Байден обвинил Путина в уничтожении идентичности украинцев. Глава Белого дома осуждает нападения российских оккупантов на школы, больницы и другие гражданские объекты в Украине.

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